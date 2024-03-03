Тен Хаг: «Думаю, Онана уже адаптировался к АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступления голкипера Андре Онана в нынешнем сезоне. Напомним, летом камерунец перебрался на «Олд Траффорд» за 50 миллионов евро из миланского «Интера».

«Он отлично справляется. Думаю, Андре уже адаптировался к Английской премьер-лиге, ведь прогресс уже виден. Он выдал отличные выступления в последних матчах. Все видят, что Онана является очень хорошим голкипером. Ему нужно продолжать в том же духе», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» в АПЛ.

Напомним, Онана ранее также выступал под руководством тен Хага в составе амстердамского «Аякса».