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Тен Хаг: «Думаю, Онана уже адаптировался к АПЛ»

03 Марта 2024 • 12:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
09.03 15:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступления голкипера Андре Онана в нынешнем сезоне. Напомним, летом камерунец перебрался на «Олд Траффорд» за 50 миллионов евро из миланского «Интера».

«Он отлично справляется. Думаю, Андре уже адаптировался к Английской премьер-лиге, ведь прогресс уже виден. Он выдал отличные выступления в последних матчах. Все видят, что Онана является очень хорошим голкипером. Ему нужно продолжать в том же духе», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» в АПЛ.

Напомним, Онана ранее также выступал под руководством тен Хага в составе амстердамского «Аякса».

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Манчестер Юнайтед Андре Онана Эрик тен Хаг ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
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