Тен Хаг: «Мы хотим быть первыми, это хорошие амбиции для клуба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил о том, что его команда хочет находиться на вершине турнирной таблицы Английской премьер-лиги. Напомним, в настоящий момент манкунианцы располагаются на шестой строчке.

«Мы хотим быть первыми, это хорошие амбиции для клуба. У нас должна быть стратегия для того, чтобы это достичь. Мы просто не может принять тот факт, что находимся позади других клубов. Нам нужно вернуться, как говорили новые владельцы. Нам нужно показать свои амбиции», – цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи о том, что тен Хага могут уволить по окончании нынешнего сезона.