Каррагер резко высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» прервать гегемонию «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил шансы «Манчестер Юнайтед» вернуться на вершину в английском футболе.

«МЮ» может забыть об этом, пока Гвардиола тренирует «Манчестер Сити». Они могут найти новых владельцев, наставника, перестроить «Олд Траффорд», но все это не поможет. Пока Пеп здесь, «Сити» не о чем переживать. «Юнайтед» никогда не станет доминирующим клуб в Манчестере, что уж говорить о всей стране. Это будет до тех пор, пока в «Манчестер Сити» не поменяется тренер», - передает слова эксперта The Telegraph.

3 марта «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» померяются силами в 27-м туре АПЛ.