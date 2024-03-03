Гвардиола оценил уровень Бруну Фернандеша

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об игре капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

В воскресенье состоится манчестерское дерби, в преддверии которого журналисты попросили испанского тренера поделиться мнением о лидере «красных дьяволов».

«Исключительный игрок. Я особенно восхищаюсь его стабильностью в каждом матче. Когда мяч у этого парня, всегда может что-то произойти. Что я могу сказать? Действительно важный футболист.

Принципиально ли нейтрализовать Фернандеша? Да, конечно. Так было всегда. Он всегда может что-то создать», – приводит City Xtra слова Гвардиолы.