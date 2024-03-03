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Гвардиола: «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед», когда все ждали разгрома»

03 Марта 2024 • 02:06 Комментировать
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед
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Через 15 ч. 12 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь призвал избегать недооценки «Манчестер Юнайтед».

Домашнее для «горожан» дерби состоится в воскресенье. Многие ждут от действующих чемпионов лёгкой победы над «красными дьяволами», однако, по словам Гвардиолы, такой подход не слишком уместен.

«Помните, что было, когда «Манчестер Юнайтед» приехал на «Энфилд»? В прошлом сезоне матч закончился со счётом 7:0, и в этот раз все говорили: «Вопрос лишь в том, сколько «Ливерпуль» забьёт теперь». Каким был итог? «Ливерпуль» не выиграл. «Юнайтед» есть «Юнайтед». Это «Манчестер Юнайтед».

Я знаю, как сложно нам может быть – даже сложнее, чем на «Олд Траффорд». За моё время работы здесь мы чаще проигрывали дерби на «Этихаде», чем на «Олд Траффорд», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

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