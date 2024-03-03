Клубы АПЛ не отказались от идеи подписания звёздного полузащитника «Интера»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла всё ещё интересен представителям Английской премьер-лиги.

Итальянец мог перебраться в один из клубов АПЛ ещё прошлым летом, но принял решение продолжить выступления за «нерадзурри». По информации инсайдера Маттео Моретто, несколько английских клубов, названия которых пока не раскрываются, продолжают следить за 27-летним хавбеком в надежде переманить его в свои ряды после завершения текущего сезона, однако позиция игрока остаётся прежней – он не планирует покидать «Интер».

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Николо Бареллы составляет 75 млн евро.