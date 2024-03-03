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Эмери: «Уоткинс – один из лучших нападающих в Европе»

03 Марта 2024 • 00:37 Комментировать
Лутон Таун
2:3
Астон Вилла

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил вклад Олли Уоткинса в успехи команды.

Дубль 28-летнего форварда помог «вилланам» добыть выездную победу над «Лутон Таун» (3:2). Англичанин опередил Мохамеда Салаха и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров АПЛ с 16 забитыми голами, а также стал первым после Эрлинга Холанна представителем Премьер-лиги с 30+ результативными действиями в нынешнем сезоне во всех турнирах.

«Уоткинс – пример для других игроков. У него невероятный менталитет, он постоянно тренируется, стремится стать лучше. Он забивает, ассистирует, помогает в защите при стандартах. Фантастический игрок.

Является ли Уоткинс одним из лучших форвардов Европы? Да, конечно, он здорово проявляет себя. АПЛ – возможно, сложнейшая лига в мире. Но Олли – скромный человек, он не позволяет своему эго взять верх», – заявил в послематчевом интервью Эмери.

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