Эмери: «Уоткинс – один из лучших нападающих в Европе»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил вклад Олли Уоткинса в успехи команды.

Дубль 28-летнего форварда помог «вилланам» добыть выездную победу над «Лутон Таун» (3:2). Англичанин опередил Мохамеда Салаха и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров АПЛ с 16 забитыми голами, а также стал первым после Эрлинга Холанна представителем Премьер-лиги с 30+ результативными действиями в нынешнем сезоне во всех турнирах.

«Уоткинс – пример для других игроков. У него невероятный менталитет, он постоянно тренируется, стремится стать лучше. Он забивает, ассистирует, помогает в защите при стандартах. Фантастический игрок.

Является ли Уоткинс одним из лучших форвардов Европы? Да, конечно, он здорово проявляет себя. АПЛ – возможно, сложнейшая лига в мире. Но Олли – скромный человек, он не позволяет своему эго взять верх», – заявил в послематчевом интервью Эмери.