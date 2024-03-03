Почеттино – о ничьей с «Брентфордом»: «Челси» заслуживал победу»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что его команда должна была набирать три очка во встрече с «Брентфордом» (2:2).

«Синие» выиграли первый тайм, однако хозяева поля вышли вперёд во второй половине, забив на 50-й и 69-й минутах. Коллективу Почеттино удалось спастись от поражения благодаря голу Акселя Дисаси в концовке.

«Мы были по-настоящему хороши в первом тайме. Мы контролировали игру, создавали моменты и не слишком много допускали у своих ворот. Во втором тайме «Брентфорд» начал играть прямолинейно, и у нас начались проблемы.

Это было тяжело, но мы проявили характер. Для нас важно развить это умение. Я разочарован тем, что мы не набрали три очка, ведь мы этого заслуживали. Команда провела три игры за шесть дней, я горжусь игроками», – сказал в интервью BBC Почеттино.