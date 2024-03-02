Вернер высказался о своём первом голе за «Тоттенхэм»

Форвард «Тоттенхэма» Тимо Вернер дал интервью после матча против «Кристал Пэлас» (3:1).

«Шпоры» уступали в счёте вплоть до 77-й минуты, пока ворота гостей не поразил Вернер, положивший начало яркому камбэку.

«Очень важный гол, особенно с учётом моего промаха в первом тайме. Это было важно и для меня, и для команды – после этого мы вернулись в игру.

Товарищи по команде поддерживали меня, я продолжал в себя верить. Это очень помогло», – передаёт BBC слова Вернера.

Напомним, что немецкий нападающий выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды из «РБ Лейпцига». В договоре прописана возможность выкупа.