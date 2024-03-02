Ареола установил вратарский рекорд АПЛ-2023/24 по оценке за матч

Голкипер «Вест Хэма» Альфонс Ареола помог своей команде добыть выездную победу над «Эвертоном» (3:1).

«Ириски» значительно превзошли гостей по количеству нанесённых ударов, но не смогли добиться даже ничьей. Одна из главных причин – уверенная игра голкипера «молотобойцев»: француз отразил в общей сложности десять ударов и получил рекордную для вратаря оценку в текущем розыгрыше Премьер-лиги (9,74) по версии WhoScored.

Альфонс Ареола занимает второе место в чемпионате Англии по общему количеству отражённых ударов в нынешней кампании – 103. Лидером рейтинга является Уэс Фодерингем (106, «Шеффилд Юнайтед»), проведший на один матч больше.