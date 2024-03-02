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Семь топ-клубов готовы поспорить за Скальвини слухи

02 Марта 2024 • 23:29 Комментировать
Аталанта
...
Болонья
1 1.92 X 3.50 2 4.10
Через 19 ч. 51 мин.

Центральный защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини пользуется огромным спросом на трансферном рынке.

Интерес к 20-летнему футболисту продолжает стремительно расти, и уже по окончании сезона за него может развернуться настоящая борьба между статусными европейскими клубами. По информации журналиста Экрема Конура, молодого итальянца хотят видеть у себя местные «Ювентус», «Интер» и «Милан», а также английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», мадридский «Реал» и французский «ПСЖ». Ранее сообщалось, что «Аталанта» запросит за перспективного игрока не менее 60 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джорджо Скальвини в 40 млн евро. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 2028 года.

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АТАЛАНТА БОЛОНЬЯ
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