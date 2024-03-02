Лукаку забил 10+ голов в чемпионате в 11 из последних 12 сезонов

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку преодолел отметку в десять забитых мячей в Серии А.

Десятым для бельгийца стал гол в поединке против «Монцы», который завершился победой римлян со счётом 4:1. Как отмечает Opta, Лукаку удалось забить не менее десяти голов за сезон в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов в 11 из 12 кампаний. Единственный случай, когда сделать этого не удалось, датирован сезоном-2021/22 – тогда форвард отличился восемь раз в 26 играх Премьер-лиги за «Челси».

Рекордный для Лукаку результат – 25 голов в АПЛ за «Эвертон» в сезоне-2016/17.

Напомним, что 30-летний нападающий по-прежнему принадлежит «Челси». В «Роме» он выступает на правах аренды.