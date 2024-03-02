«Астон Вилла» упустила задел в два гола в матче с «Лутон Таун», но всё же победила

«Лутон Таун» играл против «Астон Виллы» в 27-м туре чемпионата Англии и едва не отобрал очки у фаворита. Леон Бэйли и Олли Уоткинс создали два момента подряд. Сначала форвард пробил под перекладину, а вратарь выручил. А после углового Уоткинс уже головой вколотил мяч в сетку. И снова Уоткинс на острие, удар с дюжины метров неточный. Еще атака, и он обыграл голкипера, после чего покатил мяч в сетку - 0:2. В середине второго тайма «Лутон» вернул интригу, после подачи углового мяч метался у ворот, и Тахит Чон послал его в цель. Вскоре подача со штрафного, и Карлтон Моррис ногой пробил голкипера - 2:2. Только на 89-й минуте бирмингемцы вырвали победу. После подач с фланга шикарно головой пробил Люка Динь - 2:3.

«Астон Вилла» остается четвертой, а соперник - в зоне вылета.