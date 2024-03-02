Уоткинс – второй игрок АПЛ, поучаствовавший в 30 голах в текущем сезоне

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс достиг отметки в 30 результативных действий за сезон.

28-летний футболист дважды поразил ворота «Лутон Таун» в сегодняшнем матче Премьер-лиги. По информации Squawka, Уоткинс стал вторым после Эрлинга Холанна («Манчестер Сити») представителем АПЛ, достигшим показателя в 30 голов и результативных передач во всех турнирах.

В активе лидера атаки бирмингемцев сейчас 21 забитый мяч и десять голевых пасов. Английский форвард занимает вторую строчку в списке бомбардиров чемпионата с 16 голами, уступая лишь всё тому же Холанну (17) и опережая Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (15).