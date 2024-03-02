Бен Уайт оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

Правый защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт высказался на тему чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.

«Канониры» претендуют на титул наряду с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». В активе команды Микеля Артеты 58 набранных очков – на пять меньше, чем у проведшего на одну игру больше «Ливерпуля», возглавляющего чемпионат.

«Терять нечего, мы должны просто выходить на поле и играть так же, как в предыдущих матчах.

Думаю, мы стали значительно сильнее как команда, если сравнивать с версией прошлого сезона. Если бы в этот раз мы оказались в таком же положении, как тогда, то всё могло бы сложиться совсем по-другому», – цитирует Guardian Уайта.

4 марта «Арсенал» сыграет на выезде против «Шеффилд Юнайтед».