«Эвертон» во второй раз в истории не смог выиграть в 10 матчах АПЛ кряду

Череда неудач «Эвертона» продолжилась в поединке против «Вест Хэма».

«Молотобойцы» добыли победу на поле «ирисок» – 3:1. Безвыигрышная серия ливерпульцев в Премьер-лиге, таким образом, достигла уже десяти матчей кряду – такое произошло лишь во второй раз в истории, отмечает Squawka. Первый подобный случай датирован сезоном-1994/95 – тогда «Эвертон» не знал побед в 11 играх подряд.

Команда Шона Дайча располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после 27 туров, имея на своём счету 25 очков. 9 марта «Эвертону» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».