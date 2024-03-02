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«Эвертон» во второй раз в истории не смог выиграть в 10 матчах АПЛ кряду

02 Марта 2024 • 22:00 Комментировать
Эвертон
1:3
Вест Хэм

Череда неудач «Эвертона» продолжилась в поединке против «Вест Хэма».

«Молотобойцы» добыли победу на поле «ирисок» – 3:1. Безвыигрышная серия ливерпульцев в Премьер-лиге, таким образом, достигла уже десяти матчей кряду – такое произошло лишь во второй раз в истории, отмечает Squawka. Первый подобный случай датирован сезоном-1994/95 – тогда «Эвертон» не знал побед в 11 играх подряд.

Команда Шона Дайча располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после 27 туров, имея на своём счету 25 очков. 9 марта «Эвертону» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч

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