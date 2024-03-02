«Тоттенхэм» забивает в 38 матчах АПЛ подряд – второй показатель в истории

«Тоттенхэм» продлил серию матчей, в которых как минимум однажды поражал ворота соперников.

На этот раз сдержать «шпор» не смог «Кристал Пэлас», пропустивший трижды в концовке встречи (3:1). Как отмечает Squawka, текущая голевая серия «Тоттенхэма», достигшая 38 матчей, – вторая по продолжительности за всю историю Премьер-лиги. Рекордсменом остаётся «Арсенал», неизменно забивавший в 55 встречах чемпионата кряду (с мая 2001 по декабрь 2022).

В следующем туре «Тоттенхэму» предстоит встретиться с одним из главных конкурентов в борьбе за место в четвёрке – «Астон Виллой». Поединок пройдёт 10 марта на поле бирмингемцев.