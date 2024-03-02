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Постекоглу – о победе «Тоттенхэма»: «Мы продолжали верить, невероятный менталитет»

02 Марта 2024 • 21:45 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Кристал Пэлас

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал волевую победу своей команды над «Кристал Пэлас» (3:1).

Гости поразили ворота «шпор» на 59-й минуте, открыв счёт в матче, на что коллектив Постекоглу ответил тремя мячами в концовке. Тимо Вернер, Кристиан Ромеро и Сон Хын Мин отличились на 77-й, 80-й и 88-й минутах соответственно. 

«Упорство, качество и вера в себя. Было очень непросто, когда соперник защищался так глубоко. Мы нуждались в голе, но не теряли концентрацию, когда забить не получалось. Реакция на пропущенный гол была просто выдающейся.

Сегодня мы должны были победить с гораздо большим комфортом, но мы верили в процесс и не сдавались. Невероятный менталитет», – приводит BBC слова Постекоглу.

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Тоттенхэм Кристал Пэлас Анге Постекоглу ещё теги

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