Постекоглу прокомментировал первый гол Вернера за «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о дебютном забитом мяче нападающего Тимо Вернера в новой команде.

Немецкий футболист, арендованный с возможностью выкупа у «РБ Лейпцига», поразил ворота «Кристал Пэлас» на 77-й минуте субботнего матча Премьер-лиги. Встреча завершилась волевой победой «шпор» со счётом 3:1, а гол Вернера стал первым из трёх.

«Для всех атакующих игроков важны голы. Думаю, сегодня он был хорош в целом, несмотря на промах в первом тайме. Он не переставал верить, оказался в нужном месте и дождался отличной подачи от Джонсона», – цитирует BBC Постекоглу.