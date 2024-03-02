«Астон Вилла» может выкупить Ленгле у «Барселоны»

Центральный защитник Клеман Ленгле может перебраться из «Барселоны» в «Астон Виллу» на постоянной основе.

28-летний футболист проводит текущий сезон в клубе из Бирмингема на правах аренды, рассчитанной до июня. Француз не получал игровой практики в Премьер-лиге в первой половине кампании, однако с конца декабря начал регулярно выходить в стартовом составе. По информации журналиста Экрема Конура, теперь «Астон Вилла» задумывается о выкупе центрбека у «Барселоны».

Контракт Клемана Ленгле с каталонским грандом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость экс-игрока сборной Франции оценивается порталом Tranfsermarkt в 8 млн евро.