Почеттино: «Чувствую ли я любовь болельщиков? Нет»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что не чувствует поддержки от болельщиков.

«Синие» вновь не смогли победить – на этот раз команда сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2). На данный момент лондонский гранд располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

«Отношение фанатов? Я не беспокоюсь об этом, мы просто должны это принять. Чувствую ли я любовь болельщиков? Нет. Но эти отношения нужно выстраивать, побеждая в играх. Я не буду спрашивать об этом, я продолжу работать и изменю восприятие», – приводит журналист Низаар Кинселла слова Почеттино.

11 марта «Челси» примет в родных стенах «Ньюкасл» в матче Премьер-лиги.