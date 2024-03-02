Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Чувствую ли я любовь болельщиков? Нет»

02 Марта 2024 • 20:59 Комментировать
Брентфорд
2:2
Челси

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что не чувствует поддержки от болельщиков.

«Синие» вновь не смогли победить – на этот раз команда сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2). На данный момент лондонский гранд располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

«Отношение фанатов? Я не беспокоюсь об этом, мы просто должны это принять. Чувствую ли я любовь болельщиков? Нет. Но эти отношения нужно выстраивать, побеждая в играх. Я не буду спрашивать об этом, я продолжу работать и изменю восприятие», – приводит журналист Низаар Кинселла слова Почеттино.

11 марта «Челси» примет в родных стенах «Ньюкасл» в матче Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

Новости по матчу

Сегодня, 02 Марта
20:59
Почеттино: «Чувствую ли я любовь болельщиков? Нет»
19:55
«Челси» в пятый раз подряд не смог обыграть «Брентфорд»
17:30
«Брентфорд» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
17:02
«Челси» назвал стартовый состав на матч с «Брентфордом»
14:02
Почеттино рассказал, когда вернётся Рис Джеймс
02:33
Брентфорд - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17
Почеттино: «Я не понимаю, почему Стерлинга освистывают»
01 Марта
23:34
Четыре топ-клуба АПЛ готовы побороться с «Атлетико» за Сантьяго Хименеса
22:22
Почеттино рассказал о состоянии травмированных игроков «Челси»
19:39
Прогноз на точный счёт матча Брентфорд — Челси чемпионата Англии — 2 марта 2024
19:06
​Почеттино ответил на вопрос о целях «Челси»
17:20
​Почеттино рассказал о выборе состава «Челси»
17:12
​Почеттино высказался о смене позиции Мудрика
16:54
Бесплатный прогноз и ставка на матч Брентфорд — Челси АПЛ — 2 марта 2024
29 Февраля
20:54
Оби Микель склоняет Осимхена к переходу в клуб АПЛ
14:06
«Челси» отпустил вратаря в Швецию
10:35
Почеттино рассказал, что нужно сделать Мудрику для раскрытия потенциала
02:09
Аморим намерен поработать в АПЛ – три топ-клуба проявляют интерес
28 Февраля
21:24
«Роме» будет трудно выкупить Лукаку, у игрока есть другие варианты
19:16
Стало известно, готов ли Стерлинг к переезду в Саудовскую Аравию
19:04
Эллардайс — о «Челси»: «Я давно не видел защиты хуже, чем у них»
12:27
Минто: «Джексону нужно ещё около двух лет, чтобы дорасти до уровня «Челси»
11:42
«Арсенал» рассматривает четырёх кандидатов на позицию форварда
11:20
Клопп: «Челси» проиграл 6 финалов подряд? Я пережил то же самое»
11:04
Почеттино рассказал о целях «Челси» на оставшуюся часть сезона
01:57
Почеттино – о критике «Челси»: «Никто не говорит ничего плохого о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити» 2
27 Февраля
16:51
Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» 3
16:44
Почеттино: «Нкунку пропустит 3-4 недели»
15:44
У «Челси» снова неприятности: Нкунку получил очередную травму
12:16
Вингер «Челси» интересен многим европейским клубам
26 Февраля
14:43
Почеттино: «Ливерпуль» должен стать для нас примером»
14:38
Петрович – о поражении в финале Кубка лиги: «Очень болезненное ощущение»
12:35
«Челси» летом может купить нападающего из Бундеслиги
11:40
Почеттино оценил перспективы «Челси» после поражения в финале Кубка лиги
11:24
«Челси» рассматривает вариант с назначением де Дзерби
24 Февраля
21:01
Почеттино считает, что у Мудрика нет футбольного интеллекта 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Челси Челси
2
2
3.05 3.45 2.23
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Брайтон Брайтон
3
0
2.80 3.65 2.30
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
0
1.79 4.00 3.80
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3
1
1.67 3.90 4.60
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Вест Хэм Вест Хэм
1
3
2.04 3.65 3.30
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ливерпуль Ливерпуль
0
1
7.40 4.80 1.38
Видео
103 мин
Лутон Таун Лутон Таун
Астон Вилла Астон Вилла
2
3
4.00 4.00 1.75
Видео
03.03.24 в 16:00
Бёрнли Бёрнли
Борнмут Борнмут
3.05 3.30 2.30
Видео
03.03.24 в 18:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.33 5.20 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
22:19 · Англия. Премьер-лига
Бен Уайт оценил шансы «Арсенала» на чемпионство
22:09 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Не думал, что возможно выиграть 4 матча за 11 дней»
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» во второй раз в истории не смог выиграть в 10 матчах АПЛ кряду
21:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» забивает в 38 матчах АПЛ подряд – второй показатель в истории
21:45 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу – о победе «Тоттенхэма»: «Мы продолжали верить, невероятный менталитет»
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» – лидер топ-5 лиг по результативности игроков, выходящих на замену
21:12 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу прокомментировал первый гол Вернера за «Тоттенхэм»
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» может выкупить Ленгле у «Барселоны»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Чувствую ли я любовь болельщиков? Нет»
20:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» Клоппа 18 раз вырывал победу в матчах АПЛ после 90-й минуты – рекорд
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл», «Фулхэм» и «Вест Хэм» победили, забив по три гола
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» забил единственный гол в ворота «Ноттингем Форест» на 90+9 минуте 1
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» добыл волевую победу над «Кристал Пэлас»
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в пятый раз подряд не смог обыграть «Брентфорд»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем