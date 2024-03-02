«Тоттенхэм» добыл волевую победу над «Кристал Пэлас»

В 27-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» доминировал в игре с «Кристал Пэлас», но мог и проиграть. Тимо Вернер оказался один на один с голкипером, и его удар был парирован. «Шпоры» собирали офсайды, а в начале второго тайма Сон Хын Мин метров с 12 зарядил в штангу. Эберечи Эзе ответил выстрелом со штрафного, который стал голевым - 0:1. Удар Вернера с трудом взял голкипера. Опасные удары Бреннана Джонсона и Сона все же получились немного нетчными. Но вскоре Джонсон все сделал для Вернера и вложил мяч под удар Тимо с восьми метров - 1:1. Несколько минут, и Эмерсон навесил на Кристиана Ромеро, который забил ключевой гол. Точку в самой концовке поставил Сон, реализовав выход один на один - 3:1.
«Тоттенхэм» идет пятым, соперник - 14-м.
Протокол игры
|59'Эзе Эберечи (0:1)
|(1:1) Вернер Тимо77'
|(2:1) Ромеро Кристиан80'
|(3:1) Хын Мин Сон88'
Викарио Гульельмо•Эмерсон Жуниор•Ромеро Кристиан•Ван де Вен Микки•Удоги Дестини•Бентанкур Родриго 58'63' (Джонсон Бреннан (63') •Биссума Ив90' (Скарлетт Дейн (90') •Кулушевски Деян•Мэддисон Джеймс82' (Сарр Пап Матар (82') •Вернер Тимо82' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (82') •Хын Мин Сон90' (Ло Чельсо Джовани (90')
Запасные: Дэвис Бен•Дрэгушин Раду•Скипп Оливер•Остин Брендон
Джонстон Сэм• 75'Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Ричардс Крис•Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик•Уортон Адам71' (Хьюз Уилл (71') •Хефферсон Лерма• 50'Айю Джордан71' (Эдуар Одсонн (71') •Эзе Эберечи66' (Франса Матеус (66') •Матета Жан-Филипп
02 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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