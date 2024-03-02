«Тоттенхэм» добыл волевую победу над «Кристал Пэлас»

В 27-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» доминировал в игре с «Кристал Пэлас», но мог и проиграть. Тимо Вернер оказался один на один с голкипером, и его удар был парирован. «Шпоры» собирали офсайды, а в начале второго тайма Сон Хын Мин метров с 12 зарядил в штангу. Эберечи Эзе ответил выстрелом со штрафного, который стал голевым - 0:1. Удар Вернера с трудом взял голкипера. Опасные удары Бреннана Джонсона и Сона все же получились немного нетчными. Но вскоре Джонсон все сделал для Вернера и вложил мяч под удар Тимо с восьми метров - 1:1. Несколько минут, и Эмерсон навесил на Кристиана Ромеро, который забил ключевой гол. Точку в самой концовке поставил Сон, реализовав выход один на один - 3:1.

«Тоттенхэм» идет пятым, соперник - 14-м.