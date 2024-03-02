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«Тоттенхэм» добыл волевую победу над «Кристал Пэлас»

02 Марта 2024 • 19:57 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Кристал Пэлас
окончен

В 27-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» доминировал в игре с «Кристал Пэлас», но мог и проиграть. Тимо Вернер оказался один на один с голкипером, и его удар был парирован. «Шпоры» собирали офсайды, а в начале второго тайма Сон Хын Мин метров с 12 зарядил в штангу. Эберечи Эзе ответил выстрелом со штрафного, который стал голевым - 0:1. Удар Вернера с трудом взял голкипера. Опасные удары Бреннана Джонсона и Сона все же получились немного нетчными. Но вскоре Джонсон все сделал для Вернера и вложил мяч под удар Тимо с восьми метров - 1:1. Несколько минут, и Эмерсон навесил на Кристиана Ромеро, который забил ключевой гол. Точку в самой концовке поставил Сон, реализовав выход один на один - 3:1.

«Тоттенхэм» идет пятым, соперник - 14-м.

Протокол игры  
Тоттенхэм3:1Кристал Пэлас
  59'Эзе Эберечи (0:1)
(1:1) Вернер Тимо77'  
(2:1) Ромеро Кристиан80'  
(3:1) Хын Мин Сон88'  
Викарио ГульельмоЭмерсон ЖуниорРомеро КристианВан де Вен МиккиУдоги ДестиниБентанкур Родриго  58' 63' (Джонсон Бреннан ( 63') Биссума Ив 90' (Скарлетт Дейн ( 90') Кулушевски ДеянМэддисон Джеймс 82' (Сарр Пап Матар ( 82') Вернер Тимо 82' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 82') Хын Мин Сон 90' (Ло Чельсо Джовани ( 90')
Запасные: Дэвис БенДрэгушин РадуСкипп ОливерОстин Брендон
Джонстон Сэм  75'Уорд ДжоэлАндерсен ЙоакимРичардс КрисМуньос ДаниэльМитчелл ТайрикУортон Адам 71' (Хьюз Уилл ( 71') Хефферсон Лерма  50'Айю Джордан 71' (Эдуар Одсонн ( 71') Эзе Эберечи 66' (Франса Матеус ( 66') Матета Жан-Филипп
Запасные: Томкинс ДжеймсОзо ДэвидАхамада НауируПланж ЛюкКлайн НатаниэльХендерсон Дин
02 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристал Пэлас

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