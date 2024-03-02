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«Челси» в пятый раз подряд не смог обыграть «Брентфорд»

02 Марта 2024 • 19:55 Комментировать
Брентфорд
2:2
Челси
окончен

В субботу «Челси» гостил у «Брентфорда», крайне неудобного для себя соперника и в пятый раз подряд не смог его обыграть. Николас Джексон по центру вывалился на ворота, обыграл кипера и пробил, но защитник успел блокировать полет мяча. Еще момент у форварда, на сей раз он здорово в касание стрельнул после передачи - 0:1.

В первой атаке после перерыва Мадс Расмусен от угла вратарской завершил многоходовку своей команды - 1:1. Тут же Витали Янельт зарядил в штангу, а Коул Палмер в контратаке не замкнул стойку. Йоан Висса ответил ударом в падении через себя, получилось метко и результативно - чудесный гол и 2:1. Серхио Регилон из пределов штрафной попал в каркас ворот, голкипер уже не мог выручить.  Палмер обыграл защитника и навесил на дальнюю штангу, и Аксель Дисаси сравнял счет.

«Челси» остается 11-м, соперник - 16-м.

Протокол игры  
Брентфорд2:2Челси
  35'Джексон Николас (0:1)
(1:1) Расмуссен Мадс50'  
(2:1) Висса Йоан69'  
  83'Дисаси Аксель (2:2)
Флеккен МаркЙоргенсен Матиас Занка  90'Айер КристофферКоллинз НатанРасмуссен МадсОниика Фрэнк  73' 77' (Йенсен Матиас ( 77') Норгор КристианЯнельт Витали  57' 87' (Мопе Нил ( 87') Регилон СерхиоТони АйвенВисса Йоан 87' (Ярмолюк Егор ( 87')
Запасные: Баптист ШендонКим Джи СуЛьюис-Поттер КинСтракоша ТомасГоддос СаманДамсгор Миккель
Петрович ДжорджеДисаси АксельЧалоба ТревоКолвилл Леви 79' (Стерлинг Рахим ( 79') Гюсто МалоГаллахер Конор  38'Кайседо МойсесФернандес Энцо 71' (Мудрик Михаил ( 71') Чилуэлл БенПалмер КоулДжексон Николас
Запасные: Санчес РобертМадуэке НониСилва ТьягоКазадеи ЧезареГилкрист АлфиТауряйнен ДжимиКукурелья Марк
02 марта. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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