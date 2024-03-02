«Челси» в пятый раз подряд не смог обыграть «Брентфорд»

В субботу «Челси» гостил у «Брентфорда», крайне неудобного для себя соперника и в пятый раз подряд не смог его обыграть. Николас Джексон по центру вывалился на ворота, обыграл кипера и пробил, но защитник успел блокировать полет мяча. Еще момент у форварда, на сей раз он здорово в касание стрельнул после передачи - 0:1.

В первой атаке после перерыва Мадс Расмусен от угла вратарской завершил многоходовку своей команды - 1:1. Тут же Витали Янельт зарядил в штангу, а Коул Палмер в контратаке не замкнул стойку. Йоан Висса ответил ударом в падении через себя, получилось метко и результативно - чудесный гол и 2:1. Серхио Регилон из пределов штрафной попал в каркас ворот, голкипер уже не мог выручить. Палмер обыграл защитника и навесил на дальнюю штангу, и Аксель Дисаси сравнял счет.

«Челси» остается 11-м, соперник - 16-м.