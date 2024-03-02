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​«Тоттенхэм» озвучил состав на дерби с «Кристал Пэлас»

02 Марта 2024 • 17:06 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
1 1.50 X 4.60 2 6.30
Через 0 ч. 36 мин.

В одном из субботних матчей чемпионата Англии сойдутся «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Наставник «шпор» Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Викарио, Роял, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Биссума, Бентанкур, Мэддисон, Кулушевски, Сон, Вернер.

В заявке «Тоттенхэма» отсутствует нападающий Ришарлисон. На пятничной пресс-конференции Постекоглу говорил о том, что бразилец может пропустить приблизительно четыре недели.

Матч «Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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