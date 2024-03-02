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«Челси» назвал стартовый состав на матч с «Брентфордом»

02 Марта 2024 • 17:02 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
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Через 0 ч. 37 мин.

Пресс-служба лондонского «Челси» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче АПЛ против «Брентфорда».

Стартовый состав «Челси»: Петрович (вр), Чалоба, Дисаси, Колвилл, Гюсто, Энцо Фернандес, Кайседо, Галлахер, Чилуэлл (к), Палмер, Джексон.

Встреча 27-го тура Английской премьер-лиги между «Брентфордом» и «Челси» состоится сегодня, 2 марта. Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Челси

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БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
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