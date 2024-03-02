Фердинанд составил сборную XXI века из игроков «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» - в ней есть Роналду

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд составил символическую сборную XXI века из игроков «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Выглядит эта сборная таким образом:

Ван дер Сар – Уокер, Фердинанд, Видич, Эвра – Яя Туре, де Брёйне, Скоулз – Роналду, Руни, Агуэро.

Как видим, Рио Фердинанд включил в сборную самого себя. Также Daily Mail отмечает, что в опорную зону англичанин сначала поставил Родри, но заменил его на Туре после подсказки. Фердинанд назвал Уокера лучшим правым защитником с истории АПЛ, а Агуэро – одним из сильнейших форвардов, против которых он играл.

В воскресенье, 3 марта, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в матче АПЛ.