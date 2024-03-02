Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Бёрнли» приняли решение по Компани

02 Марта 2024 • 14:02 Комментировать

«Бёрнли» в этом сезоне не радует своих поклонников. После двадцати шести туров команда располагается на 19-й позиции в турнирной таблице, то есть в зоне вылета. От «зоны жизни» «бордовые» отстают на 11 очков.

Несмотря на незавидное турнирное положение, в «Бёрнли» нет планов по расставанию с главным тренером команды Венсаном Компани. По данным Football Insider, ожидается, что «бордовые» сохранят Компани у руля команды даже при вылете из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Ближайший матч чемпионата Англии «Бёрнли» проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Борнмута» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.03.24 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Челси Челси
3.05 3.45 2.23
Видео
02.03.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Брайтон Брайтон
2.80 3.65 2.30
Видео
02.03.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.79 4.00 3.80
Видео
02.03.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.67 3.90 4.60
Видео
02.03.24 в 18:00
Эвертон Эвертон
Вест Хэм Вест Хэм
2.04 3.65 3.30
Видео
02.03.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 4.80 1.38
Видео
02.03.24 в 20:30
Лутон Таун Лутон Таун
Астон Вилла Астон Вилла
4.00 4.00 1.75
Видео
03.03.24 в 16:00
Бёрнли Бёрнли
Борнмут Борнмут
3.05 3.30 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
14:55 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» готов заплатить деньги за итальянского тренера
14:02 · Англия. Премьер-лига
В «Бёрнли» приняли решение по Компани
14:02 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, когда вернётся Рис Джеймс
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» могут купить испанского полузащитника за 60 млн евро
12:33 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший футболист АПЛ в 1990-х
11:21 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет переманить Лунина из «Реала»
10:51 · Англия. Премьер-лига
У Аморима в контракте есть отступные в размере 30 миллионов евро
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего
10:16 · Англия. Премьер-лига
Рангник нашёл нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Ливерпуля» раскрыл секрет Клоппа
09:27 · Англия. Премьер-лига
Лукаку и ещё шесть игроков уйдут из «Челси»
09:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может потерять де Брёйне - на полузащитника есть покупатель
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить замену Зинченко - названо условие
08:36 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби ответил на интерес «Барселоны» и «Ливерпуля»
02:29 · Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем