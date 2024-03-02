В «Бёрнли» приняли решение по Компани

«Бёрнли» в этом сезоне не радует своих поклонников. После двадцати шести туров команда располагается на 19-й позиции в турнирной таблице, то есть в зоне вылета. От «зоны жизни» «бордовые» отстают на 11 очков.

Несмотря на незавидное турнирное положение, в «Бёрнли» нет планов по расставанию с главным тренером команды Венсаном Компани. По данным Football Insider, ожидается, что «бордовые» сохранят Компани у руля команды даже при вылете из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Ближайший матч чемпионата Англии «Бёрнли» проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Борнмута» на своём поле.