Почеттино рассказал, когда вернётся Рис Джеймс

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, когда правый защитник Рис Джеймс вернётся в строй после травмы. Напомним, англичанин перенёс операцию на колене, а в настоящий момент проходит курс реабилитации.

«Думаю, Рис будет вовлечён в матчи до конца сезона. По крайней мере, я на это надеюсь. Для меня самое главное, чтобы он вновь набрал свою лучшую форму и чувствовал себя сильным. Пока я не могу назвать точную дату, когда Джеймс вернётся», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Джеймс в нынешнем сезоне успел провести всего 8 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился одной результативной передачей.