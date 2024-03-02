Спортивный директор Дэн Эшуорт, который в ближайшее время может сменить «Ньюкасл» на «Манчестер Юнайтед», выбрал нового наставника для манкунианцев.

Согласно сведениям журналистов The Sun, функционер уже начал работать в этом направлении - Эшуорт провел встречу с Грэмом Поттером. Примечательно, что новый совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф также поддерживает кандидатуру экс-тренера лондонского «Челси». Бизнесмен обозначил английского специалиста главным претендентом на место Эрика тен Хага.

После 26 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 44 балла и занимает шестое место в турнирной таблице.

Рангник нашёл нового тренера для «Манчестер Юнайтед»