«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» могут купить испанского полузащитника за 60 млн евро

Хавбек испанского «Вильярреала» Алекс Баэна пользуется большим спросом в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Заинтересованность в подписании 22-летнего полузащитника проявляют лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Также в списке претендентов на Баэну фигурируют «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Брайтон».

«Жёлтая субмарина» готова расстаться с Алексом, если за него предложат 60 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 32 поединках за «Вильярреал». Баэна отметился четырьмя забитыми мячами и 11 голевыми передачами.