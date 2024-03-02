Назван лучший футболист АПЛ в 1990-х

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги в 1990-х по версии журналистов портала FourFourTwo.

Второе место в данном рейтинге занял экс-форвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер. Тройку лучших замкнул бывший вратарь «красных дьяволов» Петер Шмейхель.

В топ-10 также были включены: Деннис Бергкамп («Арсенал»), Энди Коул («Манчестер Юнайтед»), Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»), Рой Кин («Манчестер Юнайтед»), Мэтт ле Тиссье («Саутгемптон») и Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).

Назван лучший футболист в истории «Манчестер Юнайтед» - Роналду на 11-м месте