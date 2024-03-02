Клуб АПЛ хочет переманить Лунина из «Реала»

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании украинского голкипера заинтересован «Ньюкасл». Английский клуб готов предложить Лунину контракт с заработной платой в размере шести миллионов евро, что значительно больше, чем он получает в «королевском» клубе.

Лунин является основным вратарем «сливочных» в отсутствие бельгийца Тибо Куртуа, получившего повреждение. Срок действующего контракта Андрея с мадридским грандом истекает летом 2025 года.