У Аморима в контракте есть отступные в размере 30 миллионов евро

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим является целью для некоторых клубов из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, заполучить португальского специалиста летом будет проблематично, ведь у него в контракте прописана сумма отступных, которая составляет аж 30 миллионов евро.

Напомним, Аморима ранее связывали с назначением в лондонский «Челси» или «Ливерпуль». Для владельцев «синих» Рубен является приоритетным кандидатом на замену Маурисио Почеттино, под руководством которого команда в данный момент располагается на десятом месте в Английской премьер-лиге.