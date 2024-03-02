«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего

Каталонская «Барселона» подыскивает усиление в атакующую линию команды. По сведениям Todofichajes, «сине-гранатовые» хотели бы подписать звезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, однако такая дорогостоящая сделка невозможна из-за финансовых трудностей «сине-гранатовых».

Руководство клуба не станет предпринимать попыток подписать норвежца и переключит внимание на другого форварда. В сфере интересов каталонцев находится игрок «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс. Клаузула испанца составляет 60 миллионов. Эту сумму «Барселона» может себе позволить.

В текущем сезоне Уильямс провел 22 матча в Ла Лиге, забил три гола и сделал шесть ассистов.