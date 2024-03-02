Рангник нашёл нового тренера для «Манчестер Юнайтед»

Известный специалист Ральф Рангник дал рекомендацию руководству «Манчестер Юнайтед» в выборе нового главного тренера. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Пит Холл, немец рекомендовал «красным дьяволам» своего соотечественника Юлиана Нагельсманна, ныне работающего в сборной Германии.

Напомним, что в настоящий момент пост рулевого манкунианского коллектива занимает нидерландец Эрик тен Хаг. 54-летний тренер возглавил команду летом 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

По итогам 26 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице.