Нападающий «Ливерпуля» раскрыл секрет Клоппа

Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Знаете, в чем наш секрет? Одна из особенностей Клоппа – вселять уверенность в то, что мы можем победить, даже в самые тяжелые времена, когда у нас было много проблем из-за травм. Мы играли без своих лучших футболистов, которые очень важны для клуба», - передает слова нидерландского нападающего Sky Sports.

Напомним, что Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по завершении нынешнего сезона. После 26 туров чемпионата Англии мерсисайдский коллектив набрал 60 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.