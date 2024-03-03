Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги

Эрлинг Холанн в текущем сезоне забивает реже, чем в предыдущем, но недавний пента-трик в ворота «Лутона» вновь напомнил о его способностях, хотя он и так занимает первое место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задумалось, сможет ли норвежец стать лучшим за всю историю.

Холанн за полтора сезона вошел в топ-7 бомбардиров «Манчестер Сити»

После пента-трика в ворота «Лутона» на счету Эрлинга Холанна 79 голов в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах. По итогам предыдущего матча он догнал Яя Туре и опередил Рияда Мареза и Давида Силву, взлетев на седьмое место. В ближайших матчах норвежец выйдет на шестое место, так как Деннис Туер опережает Холанна всего на два гола. Правда, ворваться в топ-5 норвежцу в текущем сезоне будет сложно. На счету Габриэля Жезуса 95 точных ударов. Однако в следующем он должен попасть уже в тройку лучших, если норвежец, конечно, останется в стане «горожан».

Игрок Кол-во голов Кол-во матчей Голы в среднем за матч Серхио Агуэро 260 390 0,67 Рахим Стерлинг 131 339 0,39 Шон Гоатер 99 203 0,49 Кевин де Брёйне 98 368 0,27 Габриэль Жезус 95 236 0,40 Деннис Туер 81 214 0,38 Эрлинг Холанн 79 83 0,95 Яя Туре 79 316 0,25

При этом в среднем результативность Холанна намного выше, чем у любых других форвардов. Норвежец забивает почти гол за игру.

У Холанна есть два турнира, в которых он не забивал

Правда, 79 – это число голов Холанна во всех турнирах. Естественно, что большая часть забита в Премьер-лиге, где он чаще играет. В среднем лучше результат как раз в Кубке Англии, где у него больше 1 гола за поединок. При этом у Холанна есть два турнира, в которых он ещё не отличился. Речь идёт о Суперкубках Англии и Европы, где у него пока нули.

Турнир Голы Матчи Кубок Англии 8 5 Премьер-лига 53 56 Лига чемпионов 17 17 Кубок Лиги 1 2 Суперкубок УЕФА 0 1 Суперкубок Англии 0 2 ИТОГО 79 83

Станет ли Холанн лучшим бомбардиром Премьер-лиги?

В последние годы одной из главных интриг Премьер-лиги был вопрос, опередит ли Гарри Кейн Алана Ширера в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю. После отъезда капитана сборной Англии в «Баварию» эта тема ушла из повестки. Хотя недавно некоторые медиа сообщили, что Кейн думает вернуться на Туманный Альбион, в том числе чтобы побить рекорд.

Пока Холанну с его 53 голами далеко до этой цели, так как на счету Ширера почти в пять раз больше точных ударов. Кстати, в Премьер-лиге пока лишь три футболиста отличились более 200 раз:

Игрок Голы Матчи Алан Ширер 260 441 Гарри Кейн 213 320 Уэйн Руни 208 491

Всего же в истории Премьер-лиги 34 футболиста отличились 100 и более раз в турнире. При этом лишь трое из них продолжают свою карьеру в Англии:

Место Игрок Голы Матчи 10 Мохамед Салах 154 252 20 Рахим Стерлинг 121 371 23 Сон Хын Мин 115 290

Очевидно, что Холанн займёт в рейтинге высокое место, если продолжит забивать так же много и надолго останется в Англии. В среднем у него 0,95 гола за игру в Премьер-лиге. Грубо говоря, ему надо на своём уровне провести ещё 218 матчей, чтобы побить рекорд Ширера, то есть провести в Премьер-лиге ещё примерно 6 сезонов. Учитывая, что норвежцу 23 года, он может не просто превзойти легенду «Ньюкасла», но и серьёзно улучшить результат.

Главный вопрос в том, хочет ли Холанн всю карьеру провести в Англии. Ранее сообщалось, что норвежец хотел бы попробовать свои силы в других турнирах. В частности, по данным прессы, уже ближайшим летом Холанн может отправиться в «Барселону». В общем, у норвежца есть способности, чтобы опередить Ширера. Вопрос лишь в наличии желания.

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Роман Андреев

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