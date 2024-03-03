Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги

Эрлинг Холанн в текущем сезоне забивает реже, чем в предыдущем, но недавний пента-трик в ворота «Лутона» вновь напомнил о его способностях, хотя он и так занимает первое место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задумалось, сможет ли норвежец стать лучшим за всю историю.
Холанн за полтора сезона вошел в топ-7 бомбардиров «Манчестер Сити»
После пента-трика в ворота «Лутона» на счету Эрлинга Холанна 79 голов в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах. По итогам предыдущего матча он догнал Яя Туре и опередил Рияда Мареза и Давида Силву, взлетев на седьмое место. В ближайших матчах норвежец выйдет на шестое место, так как Деннис Туер опережает Холанна всего на два гола. Правда, ворваться в топ-5 норвежцу в текущем сезоне будет сложно. На счету Габриэля Жезуса 95 точных ударов. Однако в следующем он должен попасть уже в тройку лучших, если норвежец, конечно, останется в стане «горожан».
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|Серхио Агуэро
|260
|390
|0,67
|Рахим Стерлинг
|131
|339
|0,39
|Шон Гоатер
|99
|203
|0,49
|Кевин де Брёйне
|98
|368
|0,27
|Габриэль Жезус
|95
|236
|0,40
|Деннис Туер
|81
|214
|0,38
|Эрлинг Холанн
|79
|83
|0,95
|Яя Туре
|79
|316
|0,25
При этом в среднем результативность Холанна намного выше, чем у любых других форвардов. Норвежец забивает почти гол за игру.
У Холанна есть два турнира, в которых он не забивал
Правда, 79 – это число голов Холанна во всех турнирах. Естественно, что большая часть забита в Премьер-лиге, где он чаще играет. В среднем лучше результат как раз в Кубке Англии, где у него больше 1 гола за поединок. При этом у Холанна есть два турнира, в которых он ещё не отличился. Речь идёт о Суперкубках Англии и Европы, где у него пока нули.
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|Кубок Англии
|8
|5
|Премьер-лига
|53
|56
|Лига чемпионов
|17
|17
|Кубок Лиги
|1
|2
|Суперкубок УЕФА
|0
|1
|Суперкубок Англии
|0
|2
|ИТОГО
|79
|83
Станет ли Холанн лучшим бомбардиром Премьер-лиги?
В последние годы одной из главных интриг Премьер-лиги был вопрос, опередит ли Гарри Кейн Алана Ширера в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю. После отъезда капитана сборной Англии в «Баварию» эта тема ушла из повестки. Хотя недавно некоторые медиа сообщили, что Кейн думает вернуться на Туманный Альбион, в том числе чтобы побить рекорд.
Пока Холанну с его 53 голами далеко до этой цели, так как на счету Ширера почти в пять раз больше точных ударов. Кстати, в Премьер-лиге пока лишь три футболиста отличились более 200 раз:
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|Алан Ширер
|260
|441
|Гарри Кейн
|213
|320
|Уэйн Руни
|208
|491
Всего же в истории Премьер-лиги 34 футболиста отличились 100 и более раз в турнире. При этом лишь трое из них продолжают свою карьеру в Англии:
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|10
|Мохамед Салах
|154
|252
|20
|Рахим Стерлинг
|121
|371
|23
|Сон Хын Мин
|115
|290
Очевидно, что Холанн займёт в рейтинге высокое место, если продолжит забивать так же много и надолго останется в Англии. В среднем у него 0,95 гола за игру в Премьер-лиге. Грубо говоря, ему надо на своём уровне провести ещё 218 матчей, чтобы побить рекорд Ширера, то есть провести в Премьер-лиге ещё примерно 6 сезонов. Учитывая, что норвежцу 23 года, он может не просто превзойти легенду «Ньюкасла», но и серьёзно улучшить результат.
Главный вопрос в том, хочет ли Холанн всю карьеру провести в Англии. Ранее сообщалось, что норвежец хотел бы попробовать свои силы в других турнирах. В частности, по данным прессы, уже ближайшим летом Холанн может отправиться в «Барселону». В общем, у норвежца есть способности, чтобы опередить Ширера. Вопрос лишь в наличии желания.
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Роман Андреев
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