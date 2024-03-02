«Манчестер Сити» может потерять де Брёйне - на полузащитника есть покупатель

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может переехать в Саудовскую Аравию грядущим летом. Об этом информирует инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, один из саудовских клубов готовит щедрое предложение звездному плеймейкеру. Кевину будет предложен солидный денежный контракт до 2027 года. Его соглашение с английским клубом истекает летом 2025-го.

Де Брёйне провел в 2024 году десять матчей. В активе полузащитника два гола и десять результативных передач. Напомним, что в первой половине сезона Кевин практически не играл из-за повреждения колена.