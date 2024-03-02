«Арсенал» может купить замену Зинченко - названо условие

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн поделился мнением касательно будущего защитника Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».

«Интересно, подпишет ли «Арсенал» новый договор с Александром. В клубе рассчитывают, что игрок сможет избавиться от постоянных травм. Если нет, то тогда в команду может перейти новый латераль. На «Эмирейтс» может быть интересное лето», - поведал инсайдер.

В сезоне-2023/2024 Зинченко принял участие в 27 матчах «канониров». На счету украинского футболиста один забитый мяч и две результативные передачи. В данный момент украинец находится в лазарете из-за повреждения.