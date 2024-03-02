Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» может купить замену Зинченко - названо условие

02 Марта 2024 • 09:15 Комментировать

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн поделился мнением касательно будущего защитника Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».

«Интересно, подпишет ли «Арсенал» новый договор с Александром. В клубе рассчитывают, что игрок сможет избавиться от постоянных травм. Если нет, то тогда в команду может перейти новый латераль. На «Эмирейтс» может быть интересное лето», - поведал инсайдер.

В сезоне-2023/2024 Зинченко принял участие в 27 матчах «канониров». На счету украинского футболиста один забитый мяч и две результативные передачи. В данный момент украинец находится в лазарете из-за повреждения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.03.24 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Челси Челси
3.05 3.45 2.23
Видео
02.03.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Брайтон Брайтон
2.80 3.65 2.30
Видео
02.03.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.79 4.00 3.80
Видео
02.03.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.67 3.90 4.60
Видео
02.03.24 в 18:00
Эвертон Эвертон
Вест Хэм Вест Хэм
2.04 3.65 3.30
Видео
02.03.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 4.80 1.38
Видео
02.03.24 в 20:30
Лутон Таун Лутон Таун
Астон Вилла Астон Вилла
4.00 4.00 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
09:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может потерять де Брёйне - на полузащитника есть покупатель
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить замену Зинченко - названо условие
08:36 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби ответил на интерес «Барселоны» и «Ливерпуля»
02:29 · Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не понимаю, почему Стерлинга освистывают»
01:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп поделился информацией о травме Алиссона
00:23 · Англия. Премьер-лига
Ортега: «Дружелюбная обстановка – один из секретов успеха «Манчестер Сити»
00:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о словах Рэтклиффа: «Кто я такой, чтобы спорить?»
01 Марта
23:54 · Англия. Премьер-лига
Майну: «Немногие знают, но раньше я был нападающим»
23:46 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Наполи» Линдстрём: «В детстве я болел за «Ливерпуль» и восхищался Джеррардом»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ готовы побороться с «Атлетико» за Сантьяго Хименеса слухи
23:16 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» подтвердили, что Дайер остаётся
23:07 · Англия. Премьер-лига
Майну: «Я хотел бы сыграть с Роналду»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Поттер по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед»
22:28 · Англия. Премьер-лига
Гави интересен четырём топ-клубам
Все новости
Рекомендуем