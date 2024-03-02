Де Дзерби ответил на интерес «Барселоны» и «Ливерпуля»

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался об интересе к своей персоне со стороны каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля». Оба клуба хотят пригласить специалиста летом.

«Мои мысли сейчас только о работе в «Брайтоне». У меня контракт с клубом, поэтому я здесь. Наша цель – успешно завершить сезон. Я полностью сосредоточен на команде», - передает слова итальянского специалиста журналист Райан Эдсетт в соцсетях.

Напомним, что в конце сезона «Барселона» и «Ливерпуль» останутся без главного тренера. Из каталонского грана уйдет Хави Эрнандес, а английский суперклуб покинет Юрген Клопп.