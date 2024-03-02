Почеттино: «Я не понимаю, почему Стерлинга освистывают»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался в поддержку Рахима Стерлинга.

Аргентинский специалист признался, что не понимает причин неодобрительного отношения болельщиков к английскому вингеру.

«Лично я не слышал свиста, но мне об этом говорили. Я здесь всего девять месяцев, и я не понимаю, почему это происходит. Мне трудно такое понять. Рахим полностью предан «Челси», у него всё хорошо.

Стерлинг – один из тех, кто присутствует на 99% тренировок, он всегда доступен. Иногда он хорош, иногда – не очень, как и другие», – цитирует Telegraph Почеттино.

На счету Рахима Стерлинга восемь забитых мячей и девять ассистов в 33 матчах нынешнего сезона за «Челси».