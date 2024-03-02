Ортега: «Дружелюбная обстановка – один из секретов успеха «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега рассказал, как чувствует себя в команде.

Немецкий футболист пополнил ряды «горожан» летом 2022 года, перебравшись из «Арминии».

«Я пришёл сюда из небольшого клуба, выступавшего во второй немецкой Бундеслиге, но в «Манчестер Сити» меня приняли очень дружелюбно. Вы можете видеть единение на поле, все радуются друг за друга. Именно так мы и работаем – в этом заключается важная составляющая нашего успеха.

В Манчестере больше дождливых дней, чем в Германии, но качество жизни очень высокое. Мне здесь нравится, моя семья тоже счастлива», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Ортеги.