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Ортега: «Дружелюбная обстановка – один из секретов успеха «Манчестер Сити»

02 Марта 2024 • 00:23 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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03.03 18:30

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега рассказал, как чувствует себя в команде.

Немецкий футболист пополнил ряды «горожан» летом 2022 года, перебравшись из «Арминии».

«Я пришёл сюда из небольшого клуба, выступавшего во второй немецкой Бундеслиге, но в «Манчестер Сити» меня приняли очень дружелюбно. Вы можете видеть единение на поле, все радуются друг за друга. Именно так мы и работаем – в этом заключается важная составляющая нашего успеха.

В Манчестере больше дождливых дней, чем в Германии, но качество жизни очень высокое. Мне здесь нравится, моя семья тоже счастлива», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Ортеги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Штефан Ортега

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