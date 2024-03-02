Гвардиола – о словах Рэтклиффа: «Кто я такой, чтобы спорить?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь высказался о заявлениях нового владельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа.

Бизнесмен рассказывал о намерении составить конкуренцию «Манчестер Сити» в обозримом будущем. В преддверии манчестерского дерби Гвардиола ответил на вопрос о подобных целях «красных дьяволов».

«Они знают о диагнозе клуба. Если сэр Джим сказал, что им потребуется два-три года для достижения этого, кто я такой, чтобы спорить? Уверен, они будут работать, чтобы сократить разрыв», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Гвардиолы из предматчевой пресс-конференции.

Поединок «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится 3 марта.