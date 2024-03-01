Майну: «Немногие знают, но раньше я был нападающим»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну вспомнил, как играл в нападении на старте своего футбольного пути.

Выступая в средней линии, 18-летний игрок успел забить два мяча в 17 матчах за первую команду «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

«Немногие знают, но раньше я был нападающим. Когда я был младше, я всегда играл в нападении, а потом меня пробовали «десяткой» и на фланге атаки. Центральным полузащитником я стал совсем недавно», – цитирует UtdDistrict восходящую звезду «красных дьяволов».

Кобби Майну дебютировал за основной состав «Манчестер Юнайтед» в январе прошлого года. Контракт футболиста рассчитан до 2027 года.