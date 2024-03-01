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В «Баварии» подтвердили, что Дайер остаётся

01 Марта 2024 • 23:16 Комментировать

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер продолжит выступления в клубе в следующем сезоне.

Англичанин арендован у «Тоттенхэма» с опцией выкупа при достижении определённых условий. Ранее сообщалось, что эти условия уже были выполнены, поэтому игрок останется в Мюнхене. Теперь эту информацию подтвердил член совета директоров «Баварии» Макс Эберль, высказавшийся в интервью DAZN. Договор с 30-летним центрбеком был автоматически продлён до середины следующего года.

Прямо сейчас Эрик Дайер проводит свой седьмой матч за мюнхенцев – он вышел в стартовом составе во встрече Бундеслиги против «Фрайбурга». Следить за ходом игры можно на сайте LiveResult.

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