В «Баварии» подтвердили, что Дайер остаётся

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер продолжит выступления в клубе в следующем сезоне.

Англичанин арендован у «Тоттенхэма» с опцией выкупа при достижении определённых условий. Ранее сообщалось, что эти условия уже были выполнены, поэтому игрок останется в Мюнхене. Теперь эту информацию подтвердил член совета директоров «Баварии» Макс Эберль, высказавшийся в интервью DAZN. Договор с 30-летним центрбеком был автоматически продлён до середины следующего года.

Прямо сейчас Эрик Дайер проводит свой седьмой матч за мюнхенцев – он вышел в стартовом составе во встрече Бундеслиги против «Фрайбурга». Следить за ходом игры можно на сайте LiveResult.