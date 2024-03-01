Майну: «Я хотел бы сыграть с Роналду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну назвал легенд клуба, с которыми хотел бы выходить на поле.

18-летний футболист завоевал постоянное место в стартовом составе «красных дьяволов» по ходу текущего сезона. Хавбек признался, что хотел бы пересечься с Криштиану Роналду, который покинул клуб в конце позапрошлого года.

«Легенда, с которой я хотел бы сыграть? Пожалуй, Роналду. Мне не хватало его, когда меня начинали задействовать в первой команде. Также я бы назвал Пола Скоулза», – сказал в интервью Sky Sports юный англичанин.

На счету Кобби Майну два забитых гола в 17 поединках за команду Эрика тен Хага в текущей кампании.