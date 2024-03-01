Поттер по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник «Челси» Грэм Поттер фигурирует в числе возможных сменщиков Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Англичанин не имеет работы с момента увольнения из «Челси» весной прошлого года. Согласно информации журналиста Питера Холла, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассматривает кандидатуру Поттера. Новый спортивный директор «красных дьяволов» Дэн Эшуорт, знакомый со специалистом по совместной работе в «Брайтоне», высоко оценивает кандидатуру экс-рулевого «чаек».

Отмечается, что новые владельцы «Манчестер Юнайтед» поддерживают Эрика тен Хага, однако полной уверенности относительно долгосрочного сотрудничества с нидерландцем пока нет.