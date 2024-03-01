Гави интересен четырём топ-клубам

Полузащитник «Барселоны» Гави находится на радарах зарубежных грандов.

В ноябре прошлого года 19-летний футболист повредил крестообразную связку, из-за чего уже не сможет сыграть в нынешнем сезоне, однако интерес к нему от этого не поубавился. По сведениям журналиста Экрема Конура, за ситуацией с Гави следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и «ПСЖ». «Барселона» не хочет расставаться с восходящей звездой, однако может рассмотреть задуматься о такой возможности, если покупатели предложат более 100 млн евро.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Гави составляет 90 млн евро. Действующий контракт хавбека рассчитан до 2026 года.