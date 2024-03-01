Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гави интересен четырём топ-клубам

01 Марта 2024 • 22:28 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 2.85 X 3.50 2 2.40
03.03 23:00

Полузащитник «Барселоны» Гави находится на радарах зарубежных грандов.

В ноябре прошлого года 19-летний футболист повредил крестообразную связку, из-за чего уже не сможет сыграть в нынешнем сезоне, однако интерес к нему от этого не поубавился. По сведениям журналиста Экрема Конура, за ситуацией с Гави следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и «ПСЖ». «Барселона» не хочет расставаться с восходящей звездой, однако может рассмотреть задуматься о такой возможности, если покупатели предложат более 100 млн евро.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Гави составляет 90 млн евро. Действующий контракт хавбека рассчитан до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Гави трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Марта
22:51
Хави впечатлён профессионализмом Витора Роке
22:28
Гави интересен четырём топ-клубам
21:57
Гвардиола посоветовал «Барселоне» тренера из АПЛ
21:17
Левандовски признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге
21:00
Фермин Лопес: «Хочу, чтобы Хави остался»
29 Февраля
19:39
Глава Ла Лиги Тебас назвал лучшего английского игрока
17:17
Левандовски: «Я понимаю, что для Хави это было трудное время»
16:33
Деку объяснил, почему у «Барселоны» в этом сезоне случился спад
14:50
​Названо условие, при котором Хави останется в «Барселоне» 3
14:31
Деку: «На рынке доступно не так много топ-тренеров»
14:21
«Барселона» может оставить Деста на следующий сезон
11:54
Журналист Кока Грос: «Хави хотел топового опорника летом, но «Барселона» подписала Ромеу»
11:33
Лапорта может убедить Хави остаться, но при одном условии
11:00
Защитник «Атлетико» остаётся на радаре у «Барселоны»
10:42
«Барселона» приняла решение по Роберто и Алонсо
01:49
Названа сумма, которую «Барселона» готова заплатить за Канселу 1
00:08
Представители Холанна встретились со спортивным директором «Барселоны»
28 Февраля
23:46
Деку назвал цели «Барселоны» на остаток сезона
22:05
Деку рассказал, каким должен быть новый тренер «Барселоны» 1
20:41
«Барселоне» интересен защитник сборной Германии
19:31
Статую Дани Алвеса облили белой краской в его родном городе
18:22
«Барселона» может подписать форварда «Брайтона»
17:08
​Названы причины, по которым Хави решил уйти из «Барселоны»
17:00
«Атлетико» требует 70-80 миллионов евро у «Барселоны» за Фелиша
16:59
​Хави уйдёт из «Барселоны» - он не передумает
16:45
Лапорта считает, что у «Барселоны» ещё есть шансы на победу в Ла Лиге
16:22
5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» 1
15:50
Гюндоган останется капитаном сборной Германии, несмотря на возвращение Нойера
13:08
Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации 2
10:57
Левандовски получил несколько щедрых предложений из Саудовской Аравии
10:53
Серхи Роберто получил предложение из Саудовской Аравии и уже дал ответ
01:27
В «Барселоне» хотят подождать с выбором нового тренера из-за Энрике
27 Февраля
21:49
Гави завершил первый этап восстановления – его состояние оценивается крайне позитивно
21:33
Флик уже изучает состав «Барселоны» 5
21:12
«Барселоне» предложили звёздного игрока «Ювентуса» 1
20:36
Годин – о переходе Гризманна в «Барселону»: «Он говорил, что хочет играть с Месси»
12:24
Агент Флика продолжает убеждать «Барселону» в назначении немца
11:20
Невеш: «Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались»
26 Февраля
22:40
Коутиньо оценил возможное назначение Клоппа и Флика в «Барселону»
20:31
Фелиш назвал имя лучшего друга в «Барселоне»
17:28
Кубарси не хочет покидать «Барселону»
14:50
Коутиньо рассказал, что бы изменил в периоде игры за «Барселону»
13:31
Дэвис хочет перейти в «Реал», хотя интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
12:47
Ферран Торрес может вернуться в строй к матчу с «Атлетиком» Бильбао
11:11
Ямаль набрал 7 килограмм мышечной массы с начала сезона
11:05
Тодибо рассказал, готов ли вернуться в «Барселону»
10:54
Агент Флика сообщил Лапорте, что тренер хочет возглавить «Барселону»
25 Февраля
19:37
Морено: «Хави не смог выполнить поставленную перед собой задачу – это сыграло против него»
18:04
«Барселона» очень хочет подписать бельгийского хавбека из АПЛ
10:13
Хави считает, что Кристенсен хорошо справляется с ролью опорного полузащитника
24 Февраля
20:29
В Бразилии хотят снести статую находящегося в тюрьме Дани Алвеса 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.03.24 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Челси Челси
3.05 3.45 2.23
Видео
02.03.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Брайтон Брайтон
2.80 3.65 2.30
Видео
02.03.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.79 4.00 3.80
Видео
02.03.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.67 3.90 4.60
Видео
02.03.24 в 18:00
Эвертон Эвертон
Вест Хэм Вест Хэм
2.04 3.65 3.30
Видео
02.03.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 4.80 1.38
Видео
02.03.24 в 20:30
Лутон Таун Лутон Таун
Астон Вилла Астон Вилла
4.00 4.00 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Марта
23:07 · Англия. Премьер-лига
Майну: «Я хотел бы сыграть с Роналду»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Поттер по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед»
22:28 · Англия. Премьер-лига
Гави интересен четырём топ-клубам
22:22 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о состоянии травмированных игроков «Челси»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Гранды Серии А поспорят с клубами АПЛ за Эн-Несири слухи
21:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола посоветовал «Барселоне» тренера из АПЛ слухи
21:47 · Англия. Премьер-лига
Майну рассказал, что ему нравится в тен Хаге
21:34 · Англия. Премьер-лига
Эндо: «В финале Кубка лиги я играл через сильную боль»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Стабильность «Манчестер Юнайтед» очевидна» 1
21:09 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Мне было трудно, но сейчас я чувствую себя лучше»
20:54 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби – приоритетный кандидат на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» слухи
19:53 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Я ожидаю лучшего от «Манчестер Юнайтед»
19:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп не связывает успехи «Ливерпуля» с провальным матчем против «Арсенала»
19:35 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ
19:18 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о календаре «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем