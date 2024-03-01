Почеттино рассказал о состоянии травмированных игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о кадровых трудностях в команде.

В субботу «синие» проведут выездной матч Премьер-лиги против «Брентфорда».

«Мы должны оценить состояние Тьяго Силвы и Кукурельи. Для нас будет очень хорошо, если они смогут сыграть.

К сожалению, думаю, мы больше не увидим Фофана на поле в этом сезоне, хотя говорить об этом с полной уверенностью не стоит. Нкунку? У него были проблемы, посмотрим, сможет ли он вернуться в течение нескольких недель. Очень печально, что он испытывает так много проблем с момента своего переезда в Англию», – заявил на пресс-конференции рулевой «Челси».