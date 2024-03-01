Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порекомендовал «Барселоне» обратиться к услугам Роберто де Дзерби.

Нынешний президент каталонского гранда Жоан Лапорта поинтересовался у Гвардиолы, кого тот считает наилучшим вариантом замены уходящему по окончании сезона Хави. Как информирует Football Italia, наставник «горожан» посоветовал «Барселоне» назначить де Дзерби, проделывающего впечатляющую работу в «Брайтоне». Впрочем, переманить итальянца будет нелегко, поскольку на него претендуют и другие топ-клубы.

Контракт Роберто де Дзерби с «Брайтоном» действует до 2026 года. Интерес к наставнику приписывается «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и клубам Серии А.